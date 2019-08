BernardusTechnicum Oudenaarde is al een jaar op zoek naar leerkracht electro-mechanica Ronny De Coster

29 augustus 2019

18u33 0 Oudenaarde “We zijn nu echt wel radeloos”, bekennen Kurt Vanmeerhaeghe en Luc De Bouver van de middelbare school BernardusTechnicum in Oudenaarde. Al een jaar lang zijn ze op zoek naar een leerkracht electro-mechanica en het ziet ernaar uit dat ze ook dit schooljaar starten zonder.

Kurt Vanmeerhaeghe en Luc De Bouver zijn technische adviseurs in de school aan Gelukstede. Hier worden technici opgeleid, die al bij aanvang van hun laatste schooljaar jobaanbiedingen krijgen. “De industrie smeekt om goed opgeleide specialisten en geeft ze ook almaar betere condities. Daar is vaak een bedrijfswagen bij. Dat kunnen we in het onderwijs helaas niet bieden”, vergelijkt Vanmeerhaeghe.

Mooie job

“Nochtans is de werkaanbieding best wel interessant. De lesgever die wij zoeken, komt terecht bij leerlingen die heel bewust voor deze afdeling hebben gekozen. Dat zijn dus geïnteresseerde en gemotiveerde tieners, waarvan de meesten ook doorstromen naar het hoger onderwijs. Onze school beschikt dankzij samenwerking met veel bedrijven ook nog eens over het modernste machinepark. Wij, die midden in de job staan, kunnen uiteindelijk moeilijk begrijpen dat er amper respons komt op de jobaanbieding”, zegt Vanmeerhaeghe.

Dat er maar geen leerkracht electro-mechanica opdaagt, is voor de school wel een prangend probleem, omdat dit voor de leerlingen in de betrokken afdeling het belangrijkste hoofdvak is.