Belleman klautert op de Walburgatoren in Oudenaarde: “Dit is om iedereen te danken voor de inzet” Ronny De Coster

05 april 2020

14u44 0

Oudenaarde Belleman Kurt De Smet beklom deze middag de hoogste toren van de Vlaamse Ardennen om in beeld te komen tijdens de overvlucht van de heli van de Ronde tegen Corona.

“Dit is mijn manier om dank u te zeggen tegen iedereen die zich nu hard aan het inzetten is in de strijd tegen het coronavirus”, zegt Kurt De Smet. Twintig minuten stappen was het voor de belleman om op de 90 meter hoge toren te geraken.

“Ik heb er wel geen lawaai gemaakt", zegt Kurt, die we doorgaans met luide stem en bel horen. “Ik had de klepel van de bel vastgeplakt, omdat in de toren slechtvalken broeden. Voor het beeld maakte dat toch niet uit", bedenkt Kurt.