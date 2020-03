Belgisch kampioen speerwerpen wil oefenen voor Olympische Spelen, maar heeft een vervelend lockdownprobleem: “Mijn tuin is daarvoor veel te klein!” Ronny De Coster

23 maart 2020

20u20 2 Oudenaarde Met een recordworp van 80,48 meter gooit de Oudenaardse speerwerper de stok verder dan wie ook in ons land. Maar waar kan de Belgische kampioen dat nog oefenen in volle voorbereiding van de Olympische Spelen? “Nergens”, zegt hij zelf. “Ik mag alleen thuis nog trainen, maar als ik op volle kracht werp, gooi ik ruiten aan diggelen bij de buren.”

Timothy Herman (29) is de beste speerwerper van het land, staat 24ste in de Europese rangschikking en 40ste op de wereldranglijst. De jongste maanden is Timothy hard aan het trainen om zich voor te bereiden op het Europees kampioenschap én op de Olympische Spelen. “Dat EK, dat dit weekend al in Portugal moest beginnen, mogen we wel al vergeten, maar op het Spelen in Japan stel ik wel nog een beetje mijn hoop”, zegt Timothy.

Inhouden

Maar de coronacrisis stelt Timothy voor een heel praktisch probleem: de Oudenaardse speerwerper gooit de stok wel 80 meter ver, maar kan op zo’n afstand nergens nog oefenen. “Ik mag alleen nog in onze tuin werpen, maar die is bijlange geen 80 meter diep! Ik moet me dus altijd inhouden of ik gooi iets stuk bij de buren”, vertelt Timothy. “Dat klinkt misschien grappig, maar is wel een serieus probleem. Ik moet me bij het werpen telkens inhouden, maar zo bouw ik natuurlijk niets op”, schetst de sporter zijn probleem.

Piste gesloten

Hij klopte al bij de Oudenaardse burgemeester aan om toch de atletiekpiste in het Burgemeester Thienpontstadion op te mogen, maar krijgt geen toestemming. “De piste is gesloten. Ik dacht: misschien kan ik daar in mijn eentje gaan trainen, aangezien er dan geen gevaar is op vlak van coronabesmetting. Maar als het voor anderen niet kan, mag het ook niet voor mij. Ik kan dat wel begrijpen, omdat er dan misschien discussie ontstaat”, geeft Timothy toe.

Ik probeer mijn conditie nu op peil te houden met hordenlopen. Die horden staan nu op de oprit. Ook dat ziet er misschien wat vreemd uit, maar het lukt wel Timothy Herman

Hij probeerde ook tevergeefs om in een sporthal op de Blaarmeersen in Gent binnen te mogen. “Die is ook geen 80 meter lang, maar is wel uitgerust met een speciaal net, waartegen ik de speer met volle kracht zou kunnen gooien”, legt Timothy uit. Maar ook daar kunnen ze voor de beste speerwerper van het land geen uitzondering maken. Hij probeert zijn conditie nu op peil te houden met hordenlopen. Dat lukt wel nog thuis. “We hebben zelf horden gekocht en die staan nu op de oprit. Ook dat ziet er misschien wat vreemd uit, maar het lukt wel”, zo probeert de Oudenaardse sportman er de moed ik te houden.