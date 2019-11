Bekende Oudenaardse vastgoedmakelaar Michel Van Welden overleden Ronny De Coster

25 november 2019

22u58 0 Oudenaarde In zijn woning in Oudenaarde is maandagnamiddag Michel Van Welden (42) overleden. Hij was niet alleen bekend als immobiliënmakelaar, maar ook heel actief in het verenigingsleven.

Michel Van Welden runde samen met zijn echtgenote het immobiliënkantoor IVA aan de Beverestraat in Oudenaarde. Hij is maandagmiddag bezweken aan een hartfalen.

Rallypiloot

Het nieuws van zijn overlijden gaat als een schokgolf door Oudenaarde. Van Welden was actief in tal van verenigingen. Onder meer was hij betrokken bij de werking van voetbalclub KSV Oudenaarde en in de rallysport. In 2016 zat hij voor het eerst als co-piloot bij Pieter Tsjoen. Daarna reed hij samen met Steven Vergalle en afgelopen weekend reed hij nog als co-piloot bij Tim Van Parijs. Zondag behaalden ze nog de zevende plaats in de Rally van Kortrijk.

Michel Van Welden laat een vrouw en vier kinderen achter.