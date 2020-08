Bekend restaurant De Mouterij in Oudenaarde over te nemen Ronny De Coster

18 augustus 2020

17u00 8 Oudenaarde Aan de Meerspoortsteeg in Oudenaarde staat het bekende restaurant De Mouterij over te nemen.

De Mouterij staat vooral bekend voor zijn grillgerechten. Op de gelijkvloerse verdieping is plaats voor 45 bezoekers. Op het terras op de binnentuin kunnen nog eens honderd mensen zitten. Peter Dossche, gewezen schepen in Oudenaarde, baat het restaurant uit sinds 2006. Hij bevestigt, dat de zaak over te nemen is. “Maar groot nieuws is dat niet: in principe is elke horecazaak te koop. Ik run dit restaurant nog altijd met hart en ziel, maar als er een geïnteresseerde opdaagt, doe ik het misschien wel van de hand”, relativeert hij.

De Mouterij staat alleszins te koop op de website van vastgoedmakelaar DW Immo.