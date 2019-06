Bekemolen in Mullem staat te koop voor 975.000 euro Ronny De Coster

11 juni 2019

15u04

Bron: Eigen berichtgeving 20 Oudenaarde Langs de N60 in Mullem, op de grens met Huise, staat de bekende Bekemolen te koop. Naast de vroegere wind- én watermolen bevindt er zich ook een tot restaurant-feestzaal verbouwde oude hoeve. “Een toplocatie voor wie een karaktervolle horecazaak wil beginnen”, prijst de eigenaar het domein aan. Zij doet het voor minder dan een miljoen euro van de hand. Al zal je daar bovenop nog een renovatiebudget nodig hebben.

Vanop de N60 is het niet te zien, maar het domein Bekemolen omvat veel meer dan alleen maar de witte windmolenromp: de site omvat een gerestaureerde hoeve en de restanten van een watermolen waarvan de geschiedenis teruggaat naar de middeleeuwen en achteraan het terrein bevindt zich een grote vijver.

De site is bijna twintig jaar in handen van Ann Van Mulders en haar partner. “In al die jaren hebben we flink geïnvesteerd in de renovatie van het pand. Zo hebben we de oude hoeve gerestaureerd. Hier hebben tal van kunstexposities plaatsgevonden en we hebben ons een tijd ook gespecialiseerd in de organisatie van sfeervolle trouwpartijen. Het ging altijd om thema-feesten, vaak in middeleeuwse sfeer. Die waren zo succesvol, dat de mond-tot-mondreclame per feest twee nieuwe feesten met zich meebracht. Later begonnen we al een kleine snack te serveren en uiteindelijk is een van de kinderen hier een restaurant begonnen. Daardoor beschikt het pand ook over een keuken die helemaal voldoet aan de hedendaagse normen”, vertelt Van Mulders.

Twee molens

Het rad en het binnenwerk van de watermolen zijn weliswaar niet meer aanwezig. De Rooigembeek kabbelt rustig verder langs het domein. De grote vijver achteraan deed vroeger dienst als waterspaarbekken bij de watermolen. Vandaag is het vooral een oase van rust.

De windmolen aan de straatkant dateert van 1903, maar staat al sinds 2001 zonder wieken. De eigenaar schat dat het ongeveer een half miljoen euro kost om de molen weer maalvaardig te maken. De windmolen is een beschermd monument, wat betekent dat de overheid het grootste deel van de factuur betaalt als er een renovatiedossier wordt opgemaakt.

Horeca

“Dit domein is de ideale locatie voor een horecazaak. Er is wat opfriswerk, maar dan kan je rustig spreiden: het pand is in feite instapklaar. Op de eerste verdieping van de gerestaureerde hoeve is er ook woongelegenheid”, merkt Anne Mulders op. De 7.780 vierkante meter grote site staat te koop voor 975.000 euro.