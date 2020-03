Basisschool De Wereldbrug schenkt paaseieren aan Sociaal Huis: “Onze leerlingen zien we voor Pasen toch niet terug” Ronny De Coster

26 maart 2020

12u59 0 Oudenaarde De Wereldbrug, basisschool van het GO! aan de Aalststraat in Oudenaarde, schenkt een grote lading paaseieren aan het Sociaal Huis. “We kunnen die maar beter nu al weggeven, want onze eigen leerlingen zien we voor Pasen niet meer terug”, motiveert directrice Mieke Vanmaercke.

Maar liefst 290 zakken met paaseieren verhuizen van De Wereldbrug naar De Kaba, de sociale kruidenier van het Sociaal Huis in Oudenaarde. “Het zijn de paaseieren die we hadden gekocht voor onze eigen leerlingen. Maar we weten allemaal dat we die niet meer verdeeld krijgen. Vandaar de beslissing om er een sociaal doel mee te dienen”, verduidelijkt het schoolhoofd.