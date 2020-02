Bart Boullart en Mieke Buytaert spelen anti-peststuk “Aoe Aoe” in Atelier Top in Ename Ronny De Coster

13 februari 2020

18u55 0 Oudenaarde Atelier Top aan de Wallestraat in Ename brengt op zaterdag 15 februari om 14 uur de familievoorstelling “Aoe Aoe”, een spannend anti-peststuk met maffe poppen, gekke acteurs en een heuse reus.

“Aoe kwam na een vliegtuigcrash als baby terecht in het oerwoud en Kyra de panter zet de andere dieren aan tot haat. Aoe’ wordt verbannen naar het mensenland. De vraag is, of hij zijn vroegere vrienden zal helpen, ook wanneer ze bedreigd worden”, licht Bart Boullart een tip van de sluier.

Hij speelt het samen met Mieke Buytaert. Broer Het script en de muziek zijn van broer Gert Boullart.

Tickets kosten 8 euro en zijn te reserveren met een mail naar atelier@theatertop.be of een telefoontje naar 0475/24 28 67. Meer informatie staat op de website www.theatertop.be.