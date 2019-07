Bar d’ Oh brengt vakantiesfeer naar Ohioplein in Eine Ronny De Coster

11 juli 2019

16u47 12 Oudenaarde Het feestcomité van Eine brengt met ‘Pop-Up Bar d’Oh’ twee weekends de sfeer van strand en vakantie naar het Ohioplein in Eine.

Een cocktailbar, muziek, een echt strand met strandstoelen en ligzetels én een kinderdorp vormen de ingrediënten voor de zomerbar ‘Pop-Up Bar d’Oh’. De naam verwijst naar het Ohioplein, waar het evenement zich afspeelt.

Twee weekends

“We gaan de zomerbar twee weekends organiseren”, zegt Stijn Vandriessche, bezieler van het evenement en lid van het organiserende vzw ‘t Eins Feestkomitee. “De bar opent op vrijdag 12 juli om 14 uur en je kan er ook op zaterdag en zondag terecht. Volgende week doen we nog eens hetzelfde. Op de twee zondagen is er telkens een extraatje: op 14 juli serveren we paella en op de nationale feestdag, 21 juli, steken we zowel op de middag als ’s avonds de barbecue aan”, voorziet Stijn.

De bar is elke dag geopend van 11 tot 23 uur. Om 22 uur gaat de muziek uit en een half uur later worden de laatste drankjes geserveerd.