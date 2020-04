AZ Oudenaarde waardeert solidariteit, maar vraagt voorzichtigheid: “Breng niet zomaar bereide maaltijden voor ons personeel” Ronny De Coster

07 april 2020

10u05 6 Oudenaarde De directie van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde doet een oproep om geen bereide maaltijden meer te leveren voor het personeel.

“In deze crisistijden zijn veel mensen bereid onze zorgverleners een hart onder de riem te steken met schenkingen. Maar met het oog op de voedselveiligheid en uit extra voorzichtigheid aanvaarden we geen bereide maaltijden of dranken. Producten in fabrieksverpakking met een langere houdbaarheidsdatum kunnen wel”, laat het ziekenhuis weten.

Deze week kreeg het personeel van de spoedafdeling nog kebab van een eethuisje uit Oudenaarde. Hoewel de acties goed bedoeld zijn en getuigen van veel solidariteit, wil het ziekenhuis geen enkel risico nemen. Wie iets wil schenken aan het ziekenhuis, stuurt best vooraf een mailtje naar corona@azoudenaarde.be om te vernemen wat er precies kan.