AZ Oudenaarde verzorgt nog 11 coronapatiënten Ronny De Coster

09 mei 2020

14u08 2 Oudenaarde Ook in de regio van de politiezone Vlaamse Ardennen blijft de dalende trend van het aantal coronapatiënten aanhouden. “Zowel in AZ Oudenaarde als in de pre-triagepost zijn er merkbaar minder coronapatiënten. Het ziekenhuis heeft ondertussen de consultaties weer opgestart en in de pre-triagepost wordt er nu ingezet op testing en contactonderzoek”, zegt de intergemeentelijke veiligheidscel van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen (Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem).

De daling van het aantal coronapatiënten zet zich in AZ Oudenaarde voorzichtig voort. Het ziekenhuis verzorgt momenteel 11 bevestigde coronapatiënten. Op de afdeling Intensieve Zorgen worden er geen coronapatiënten meer verzorgd. “Sinds de start van de crisis behandelde het ziekenhuis 78 bevestigde coronapatiënten. Helaas zijn er in totaal 22 coronapatiënten overleden”, zegt AZ Oudenaarde.

Heropstart consultaties

In navolging van de gedeeltelijke versoepeling van de coronamaatregelen, werd in AZ Oudenaarde de consultaties weer opgestart. “Om de veiligheid van de patiënten en medewerkers te bewaren, hebben we een aantal preventieve maatregelen genomen. Zo werken we met een gewijzigd circulatieplan om de ambulante patiëntenstromen te kunnen regelen. We hebben een gescheiden in- en uitgang: het ziekenhuisgebouw wordt betreden via de hoofdingang en een verdieping later verlaten. De wandelrichting in het ziekenhuis wordt aangeduid met groene voetstappen. Ambulante patiënten en eventuele begeleiders moeten een mondmasker dragen en voldoende afstand houden. Patiënten worden gevraagd dat mondmasker zelf mee te brengen of een alternatief zoals een dichtgeweven sjaal of bandana te gebruiken. Aan het onthaal zijn er tegen betaling wegwerpmondmaskers beschikbaar. Het bezoekverbod blijft tot nader bericht van de overheid van toepassing”, zegt AZ Oudenaarde. Wie naar het ziekenhuis wil komen, doet best eerst een zelfcheck. “Heb je symptomen zoals koorts, opkomende hoest, ademhalingsmoeilijkheden of verminderde geur- of smaakverlies: bel dan eerst je huisarts. Alle patiënten die opgenomen worden, testen we op het coronavirus. Op de website van het ziekenhuis is er meer toelichting voorzien en hebben we informatieve filmpjes gemaakt om de maatregelen te verduidelijken”, aldus AZ Oudenaarde.

Pre-triagepost test 30 à 40 patiënten per dag

In Oudenaarde werd in het begin van de coronacrisis een pre-triagepost opgericht om een toevloed van coronapatiënten op de spoed te kunnen vermijden. De voorbije weken daalde het aantal patiënten die langskwamen voor een coronaconsultatie, dus werd de werking van de pre-triagepost aangepast. “Vorige week werden nog gemiddeld 5 tot 10 patiënten per dag behandeld in de pre-triagepost. Door deze dalende trend werd de werking gewijzigd. Iedereen kan na doorverwijzing van de huisarts langskomen en wordt getest. De pre-triagepost behandelt nu 30 tot 40 patiënten per dag. We willen iedereen oproepen om altijd eerst je huisarts te bellen en niet zomaar op eigen houtje langs te komen op de pre-triagepost of bij je huisarts. Er is voldoende ruimte om iedereen te kunnen helpen, maar we moeten nog steeds de richtlijnen volgen”, zegt de intergemeentelijke veiligheidscel.

Contracttracing

De pre-triagepost werkt ook mee aan de contacttracing. “Bij elke test die in de pre-triagepost wordt afgenomen, vult de patiënt een formulier in. Dat formulier wordt dan toegevoegd aan de test. Als die test positief zou zijn, treedt een callcenter in werking en worden de nabije contacten van de patiënt gecontacteerd”, zegt de veiligheidscel.