AZ Oudenaarde plaatst tent om mogelijke coronapatiënten op te vangen: “Maar we vragen uitdrukkelijk om niet naar hier te komen.” Ronny De Coster

02 maart 2020

16u01 0 Oudenaarde Op de spoedafdeling van het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde (AZO) is een tent geplaatst om mensen op te vangen die zich zouden aanmelden omdat ze vrezen te zijn besmet met het coronavirus. “Het is evenwel niet de bedoeling dat je naar hier komt: bel je huisarts of het ziekenhuis”, benadrukt Ann De Maere, algemeen directeur van de kliniek in Oudenaarde.

“Hebt u koorts en/of luchtwegenklachten (hoest, kortademigheid,…) en verbleef u recent in een van onderstaande risicogebieden (…)? Gelieve de wachtpost NIET te betreden”, staat op een affiche aan de ingang van de spoedafdeling van het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde.

“Het is niet de bedoeling dat je naar het ziekenhuis komt als je denkt besmet te zijn met het coronavirus, vanwege het risico dat je de ziekte dan doorgeeft. Wie twijfelt, vragen we nadrukkelijk om niet naar het ziekenhuis te komen en ook niet naar de huisarts te gaan. Je belt beter en volgt dan de instructies die de arts je geeft”, zegt ziekenhuisdirecteur Ann De Maere.

Voor het geval zich op de spoedafdeling toch mensen aanmelden omdat ze vrezen besmet te zijn, heeft het ziekenhuis een tent geplaatst om de betrokken patiënten te onderzoeken.

Volledig geïsoleerde kamer

“Zij worden strikt afgescheiden van de eigenlijke spoedafdeling: het onderzoeken van de patiënt en het afnemen van stalen gebeurt in die afgesloten tent. Als uit labo-onderzoek (in Leuven) blijkt dat de patiënt effectief besmet is, dan verhuist die naar een volledig geïsoleerde kamer op de vierde verdieping”, legt De Maere de procedure uit.

“Uiteraard zijn we op alles voorbereid. Elke ochtend om 8 uur vergaderen we met ons crisisteam om de situatie op te volgen en te zien of er bijkomende voorzorgsmaatregelen nodig zijn. We beschikken sowieso over een noodplan dat we bij uitzonderlijke situaties kunnen uitrollen. We hebben dat gelukkig nog niet nodig gehad en hopen dat het ook voor de huidige crisis niet zal nodig zijn. De situatie is op dit moment zeker nog onder controle. We zien dat de mensen na het weekend, waarin de media heel veel nuttige informatie hebben verspreid, toch al wat minder paniekerig zijn. Vrijdag was dat veel meer het geval: toen kregen we toch behoorlijk wat telefoontjes van mensen die zich zorgen maakten.