AZ Oudenaarde is goedkoopste ziekenhuis in Vlaamse Ardennen, AZ Glorieux en AZ Sint-Elisabeth hebben hoogste erelonen bij meerpersoonskamers Lieke D'hondt

17 december 2019

15u24 23 Oudenaarde De Christelijke Mutualiteit (CM) heeft een nieuwe ziekenhuisbarometer opgesteld. Daaruit blijkt dat het AZ Oudenaarde vaak de goedkoopste optie is, het AZ Glorieux in Ronse de hoogste erelonen vraagt en het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem de duurste twee- of meerpersoonskamers heeft.

De CM ging aan de hand van de facturatiegegevens uit 2018 van hun leden na welke ziekenhuizen het duurst of goedkoopst zijn in België. De mutualiteit maakt de vergelijking voor verschillende behandelingen zoals een cataractingreep, het verwijderen van een galblaas en de plaatsing van een heupprothese.

Uit het onderzoek blijkt dat het AZ Glorieux in Ronse de hoogste ereloonsupplementen vraagt. Dat is het bedrag dat de patiënt bovenop het normale honorarium moet betalen als hij een eenpersoonskamer verkiest. Voor bepaalde ingrepen is het ereloonsupplement in Ronse bijna dubbel zo hoog als in het AZ Oudenaarde. Zo betaal je voor het verwijderen van een galblaas in Ronse 1.139 euro ereloon, terwijl dat in Oudenaarde slechts 648 euro is. Dat is meteen ook het goedkoopste van alle onderzochte Vlaamse ziekenhuizen.

“Het AZ Oudenaarde is het vierde goedkoopste ziekenhuis in België”, zegt voorzitter Stefaan Vercamer. “Bij ons bedraagt het gemiddelde percentage honorariumsupplementen in 2018 slechts 53 procent. Wij bieden dus kwaliteitsvolle zorg tegen de best mogelijke prijs en we hebben het label van de hoogste kwaliteitsstandaarden (NIAZ).”

Strikt budgettair beleid

Als we kijken naar de mediane kostprijs van een behandeling in een twee- of meerpersoonskamer, scoort het ziekenhuis in Ronse dan weer beter dan het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem. Daar betaal je bijvoorbeeld voor een bevalling 248 euro, terwijl dat in het AZ Glorieux 186 en in AZ Oudenaarde 170 euro is. Zottegem is zelfs het tweede duurste ziekenhuis in Vlaanderen op dat vlak.

“De analyses van de resultatenrekening van een aantal ziekenhuizen is negatief en voor anderen komt het resultaat nauwelijks boven nul. Ook het AZ Sint-Elisabeth is dus gedwongen om een strikt budgettair beleid te volgen”, reageren algemeen directeur Frank Verbeke en hoofdarts Rudi Vossaert. “Toch steken de ziekenhuizen in de Vlaamse Ardennen gunstig af tegenover omliggende ziekenhuizen in grotere steden zoals Aalst en Gent, waar de facturen twintig tot vijftig procent duurder uitvallen. De terugbetaling van bepaalde prothesen en anesthesieproducten loopt wel soms achter. Zo gebruiken onze anesthesisten medicatie met minder bijwerkingen om patiënten onder narcose te houden, maar door de gebrekkige terugbetaling moeten patiënten dat jammer genoeg nog grotendeels zelf betalen. Ook dat verklaart een deel van de genoteerde verschillen.”