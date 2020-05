Automobilist rijdt 17-jarige triatleet omver en pleegt vluchtmisdrijf in Nederename Ronny De Coster

13 mei 2020

23u56 180 Oudenaarde In de Pelikaanstraat in Nederename is woensdagavond een fietser aangereden door een wagen. De chauffeur pleegde vluchtmisdrijf. “Gelukkig zijn anderen me nog te hulp gesneld, maar de auto zelf heb ik niet gezien”, vertelt slachtoffer Gihaio Verstraeten (17). Hij houdt aan de val niet alleen een schaafwonde en een beschadigde fiets over, maar vooral een zware shock.

Het ongeval gebeurde rond kwart over vijf in de Pelikaanstraat ter hoogte van de KBO-school in Nederename. “Ik was na mijn triatlontraining op weg naar huis, toen ik werd aangereden door een auto die van achter mij kwam. Ik kreeg een klap tegen mijn elleboog en ben daarna tegen de grond gesmakt. Ik heb die auto niet eens gezien: tegen het moment dat ik kon recht staan, was hij al weg”, vertelt het slachtoffer.

Hij heeft een schaafwonde en een bezeerde elleboog opgelopen en zijn fiets is beschadigd. “Maar nog veel erger is de shock”, bedenkt de tiener. Mensen zijn nog naar de gevallen fietser gelopen om te helpen. Maar ook zij hebben de auto niet gezien die hem heeft aangereden.

Gihaio doet daarom een oproep aan wie informatie kan geven over het ongeval met vluchtmisdrijf om de politie contacteren. Zelf heeft hij alvast een klacht ingediend.