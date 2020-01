Auto vat vuur op N60 in Eine Ronny De Coster

04 januari 2020

16u28 0 Oudenaarde Een team van de brandweerzone Vlaamse Ardennen moest zaterdag rond vier uur te hulp snellen voor een beginnende autobrand.

De BMW reed in de richting Zingem, toen hij net voorbij de rotonde in Eine in brand vloog. De chauffeur kon de wagen nog op de pechstrook parkeren en kon de brand ook grotendeels zelf doven. De brandweer kwam nog nablussen en sloot één rijstrook van de gewestweg af.