Auto tegen boom na slippartij op N60 in Eine Ronny De Coster

30 juni 2020

22u10 0 Eine Op de gewestweg in Eine is dinsdagavond een auto tegen een boom terecht gekomen.

De wagen reed in de richting Oudenaarde en was net de rotonde ter hoogte van de Graaf van Landaststraat voorbij, toen de chauffeur de controle over het stuur verloor.

De wagen ging aan het slippen en belandde tegen een boom. Niemand raakte bij het ongeval gewond. Een team van de brandweerpost Oudenaarde kwam ter plaatse om brokstukken te ruimen. Als gevolg van het ongeval was één rijstrook van de gewestweg richting Gent een tijd afgesloten.

Eerder op de avond was ook op de N8 in Volkegem een auto aan het slippen gegaan. Die wagen ging over de kop. De bestuurster raakte lichtgewond.