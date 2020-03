Auto over de kop na frontale klap: Minderbroedersstraat in Oudenaarde afgesloten Ronny De Coster

02 maart 2020

15u16 88 Oudenaarde Twee auto’s raakten maandagnamiddag betrokken bij een indrukwekkend ongeval in de Minderbroedersstraat in Oudenaarde. Eén ervan sloeg over de kop.

De twee wagens kwamen uit de tegenovergestelde richting, toen één ervan door een onbekende ooraak van de weg afweek. De auto’s botsten frontaal, waarna één over de kop sloeg en op zijn dak bleef liggen. De bestuurster van die auto kon zelf uit de wagen klauteren en bleek ongedeerd. Ook de andere automobilist kwam er met de schrik vanaf. De materiële schade is wel groot. Een team van de brandweer Oudenaarde is ter plaatse gesneld om de brokstukken van de betrokken auto’s op te ruimen. De Minderbroedersstraat is tussen de spoorwegbrug en de rotonde aan de kappersschool afgesloten voor alle verkeer.