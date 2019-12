Auto en vrachtwagen botsen op Edelareberg DCRB en LDO

22 december 2019

11u38 52 Oudenaarde Een auto en vrachtwagen zijn zondagochtend tegen elkaar gebotst op de Edelareberg in Oudenaarde. Ter hoogte van de Eikenberg kwam het iets na negen uur tot een aanrijding, met veel schade tot gevolg.

Het zou de personenwagen zijn die van zijn rijvak is afgeweken en op de vrachtwagen is ingereden. De lichamelijke schade bleef beperkt, maar vooral de personenwagen was zwaar gehavend. De auto kwam dwars over de rijweg terecht en er lagen brokstukken verspreid over de straat. Een ploeg van de brandweer kwam ter plaatse om alles op te ruimen. Het ongeval veroorzaakte ook verkeershinder, het verkeer kon slechts beurtelings de plaats van het ongeval passeren. Iets na tien uur kwam een takelwagen ter plaatse om de auto te verplaatsen.