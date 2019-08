Auto brandt uit na crash tegen elektriciteitspaal in Mullem Ronny De Coster

16 augustus 2019

09u07 0 Oudenaarde Bij een verkeersongeval op de Loweg in Mullem is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto uitgebrand.

De chauffeur van de personenwagen verloor de controle over het stuur waar de weg een lichte bocht maakt. De auto is tegen een elektriciteitspaal beland en is vrijwel onmiddellijk daarna in brand gevlogen.

De chauffeur kon zich tijdig uit de voeten maken en heeft bij de crash ook geen verwondingen opgelopen. De auto is helemaal uitgebrand. Technici van energiemaatschappij Fluvius kwamen ter plaatse om de elektriciteitspaal te vervangen. Die was wel rechtop blijven staan, maar was wel geknakt.