Atletiekvereniging KASVO met maar liefst 40 kampioenen naar het stadhuis van Oudenaarde Ronny De Coster

10 november 2019

16u31 0 Oudenaarde De Koninklijke Atltieksportvereniging KASVO Oudenaarde mocht naar het stadhuis met de kampioenen van het afgelopen seizoen en dat was dit jaar een wel héél grote groep: voor maar liefst veertig atleten stond een trofee klaar.

Sportschepen Peter Simoens putte uit een grote voorraad superlatieven om de prestaties van de atleten en de inzet van hun 22 trainers in de verf te zetten. Het afgelopen seizoen liepen, sprongen en gooiden de sporters maar liefst 78 gouden, 61 zilveren en 41 bronzen medailles bijeen.

Voorzitter Pieter Demetter maakte van de ontvangst in het stadhuis gebruik om het stadsbestuur nog eens te herinneren aan de dringende nood aan een nieuw of vernieuwd stadion. Volgens de sportschepen is de realisatie van een accommodatie voor de atletiekclub en ook voor voetbalclub SV Oudenaarde een werk voor deze legislatuur.

KASVO is met meer dan vierhonderd leden een van de grootste sportclubs van Oudenaarde.