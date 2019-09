Atleten van KASVO Oudenaarde schitteren op Memorial Van Damme én op Belgisch kampioenschap Ronny De Coster

09 september 2019

13u56 3 Oudenaarde Atletiekclub KASVO Oudenaarde blikt terug op een succesvol sportief weekend. Atleten scoorden eerst sterk op de Memorial Van Damme en daarna op het Belgisch kampioenschap.

Vrijdagavond kwamen in het voorprogramma van de AG Memorial Van Damme, de ‘Youth Memorial’, de sterkste scholieren van België in actie. KASVO mocht voor de meest prestigieuze atletiekwedstrijd van het land vier individuele atleten en één estafetteploeg afvaardigen. Geen enkele andere club in België deed het beter op dat vlak. De KASVO-atleten zetten in Brussel ook grote prestaties neer: Laure Bilo wist de 1.000m te winnen, Ilana Hanssens pikte de 2de plaats in op de 400m en Anäis Van Snick volgde op een 3de plaats. Sten Geenens sprong nog eens over 2 meter en pakte zo ook een 2de plaats. De 4 x 100m meisjes Kato De Schepper, Anaïs Van Snick, Ilana Hanssens en Kaat Demetter waren wat benadeeld omdat zowel Anaïs als Ilana al een 400m in de benen hadden. Maar toch liepen ze nog een puike wedstrijd.

Ook op podium BK

Twee dagen erna stonden sommigen al opnieuw aan de start. Zondag vond het BK aflossingen plaats. Diezelfde scholierenmeisjes werden nipt 4de op de 4 x 100m. De kadettenjongens Hervé De Cremer, Jelle Vandriessche, Jaron De Vriese en Killian Mersseman behaalden een 2de plaats op hetzelfde nummer. Op de 4 x 800m behaalden de kadetten Matteo Vandendriessche, Korneel Van Rillaer, Lars Meuleman en Robbe Martens de 3de plaats.

Ten slotte liepen ook Dries Van Schuylenbergh, Stef Botte, Pepijn Neuville en Ben Ghyselinck de 4 x 400m in de alle categorieën. Op een zucht na eindigden ze net naast het podium.