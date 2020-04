Arthur (11) uit Leupegem brengt met zelf gebouwde reus elke avond eerbetoon aan mama en al haar collega’s in de zorg Ronny De Coster

26 april 2020

18u48 0 Oudenaarde Bewoners van de Georges Lobertstraat, die elke avond om acht uur op straat applaudisseren voor zorgwerkers die strijd leveren tegen het cornovirus, hebben er een letterlijk grote medestander bij: Arthur Schiettecatte (11) bouwde een reus, waarmee hij dagelijks op de afspraak is.

Inwoners van Leupegem kennen de jongste reus van hun dorp al: Arthur Schiettecatte kwam er al mee op straat tijdens de kermis. “Ik ben een beetje gefascineerd door reuzen en kwam op het idee om er zelf een te bouwen. Het skelet bestaat uit plastic buizen”, vertelt Arthur. Het eerbetoon dat bewoners van zijn straat elke dat om acht uur doen, bracht de 11-jarige Leupgemnaar op het idee om zijn reus van stal te halen.

Met mondmasker

“Ik heb hem een beetje aangepast en hem de coronareus genoemd. Daarom draagt hij ook een mondmasker”, toont Arthur. “Ik doe dit uit respect voor iedereen die in de zorg werkt en in het bijzonder voor mijn eigen mama, Joke. Zij werk in het ziekenhuis Maria Middelares in Gent op de intensive care. Daar heeft zij de jongste weken al veel ellende gezien. Zijn verdient zeker dit schouderklopje”, besluit Arthur.