Arteveldehogeschool brengt graduaatsopleiding Accounting Administration naar Oudenaarde Ronny De Coster

10 september 2019

17u39 0 Oudenaarde Arteveldehogeschool Gent opent half september een zogenaamde satellietcampus in Oudenaarde. In samenwerking met het volwassenenonderwijs KISP Oudenaarde start de school graduaatsopleiding Accounting Administration. Cursisten kiezen uit trajecten van twee of drie jaar. De opleiding is opgevat als werkplek-leren.

De satellietcampus in Oudenaarde is de eerste campus buitenhuis voor de Gentse hogeschool. “Oudenaarde is geen toevallige keuze: de stad heeft een rijke traditie op vlak van volwassenenonderwijs en de opleiding Boekhouden was hier ook al beschikbaar. Dankzij onze samenwerking gaat die expertise niet verloren”, motiveert Imran Uddin, directeur Onderwijs- en Studentenbeleid van de Arteveldehogeschool.

Leren op de werkplek

De opleiding is opgevat als werkplek-leren. “Dat is hetzelfde als duaal leren het secundair onderwijs”, zegt opleidingsverantwoordelijke Kristof Punie. “Onze cursisten zijn een groot deel van hun tijd in een bedrijf aanwezig. Zo leren ze het vak in echte praktijksituaties”, legt Punie uit.

2 of 3 jaar

De graduaatsopleiding Accounting Administration zit qua niveau tussen het secundair en een bachelor en bestaat in twee vormen. De dagopleiding duurt twee jaar en is te volgen in Gent. Het afstandstraject leg je af in drie studiejaren op de campus in Oudenaarde.