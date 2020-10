Archeologiedag wordt hoogtechnologisch weekend in en rond Erfgoedcentrum Ename Ronny De Coster

05 oktober 2020

16u55 0 Ename Op en rond de provinciale erfgoedsite Ename valt op 10 en 11 oktober naar aanleiding van de Archeologiedag flink wat te beleven. Als bezoeker maak je kennis met hoogtechnologische toepassingen waarmee ze in Ename het verleden levend houden.

Er is een workshop digitaal spoorzoeken in het bos. Daarin leer je zelf een digitaal hoogtemodel op je smartphone of tablet importeren en interpreteren. Daarna ga je mee naar Bos ‘t Ename waar je op zoek gaat naar schietstanden uit WOI en een grondverschuiving.

Daniël Pletinckx van Visual Dimension onthult hoe hij te werk gaat bij het maken van virtuele reconstructies van het Enaamse erfgoed.

Wandel terug in de tijd

Ten slotte zijn er ook twee wandeltochten. “Spoorzoekers op wandel” is een 12 kilometer lange tocht langs verschillende deelgemeenten tot in het centrum van Oudenaarde. Voor de wandeling “virtueel doorheen de Enaamse abdij” neem je je smartphone of tablet mee naar het Erfgoedcentrum en beleef hoe de abdij eruitzag in de middeleeuwen en in de 17de eeuw.

Let op: voor alle activiteiten moet je vooraf reserveren. Dat kan op de website https://erfgoedsites.webshop.oost-vlaanderen.be/Exhibitions/Overview, waar ook alle praktische informatie staat.