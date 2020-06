Arbeider gewond door steekvlam bij mengen van verf in Eine Ronny De Coster

15 juni 2020

EINE In het bedrijvencomplex Texnov aan de Graaf van Landasstraat in Eine is maandagnamiddag een arbeider vrij zwaar gewond geraakt door een steekvlam. De man was verf aan het mengen, toen er een explosie ontstond.

Het slachtoffer was aan het werk met een verfmixer, die op een boormachine was bevestigd. Daarmee wou hij in een tank een grote hoeveelheid verf mengen. Tijdens dat werk zijn gassen vrijgekomen, die een ontploffing en steekvlam hebben veroorzaakt. Samen met een ziekenwagen en MUG-team kwam ook de brandweer ter plaatse. De steekvlam heeft in het gebouw geen brand veroorzaakt. Maar de arbeider heeft wel zware brandwonden opgelopen in het aangezicht en aan de handen. Het slachtoffer is afgevoerd naar het UZ in Gent.