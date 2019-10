Appartementsgebouw nabij station Oudenaarde ontruimd voor slaapkamerbrand Ronny De Coster

30 oktober 2019

12u08 0 Oudenaarde Aan de Jacob Lacopstraat in Oudenaarde is deze voormiddag een flat uitgebrand. Politie en brandweer hebben de bewoners geëvacueerd. Het parket stuurt een branddeskundige om de ooraak van de brand te achterhalen.

Bewoners van het flatgebouw op de hoek van de Jacob Lacopstraat en het Stationsplein werden opgeschrikt door het brandalarm. In een flat op de bovenste verdieping was brand ontstaan. Bij aankomst van de brandweer stond de slaapkamer van het appartement helemaal in brand. De spuitgasten konden beletten dat het vuur oversloeg.

Parket onderzoekt oorzaak

De brand is ontstaan aan het bed, maar de precieze oorzaak was bij de eerst vaststellingen niet te achterhalen. Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, stuurt daarom een branddeskundige.

Er is geen schade aan andere appartementen. De geëvacueerde bewoners mochten daarom vrij snel terug naar binnen. De Jacob Lacopstraat blijft wel nog afgesloten voor het verkeer.