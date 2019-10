Appartementsgebouw aan Remparden in Oudenaarde ontruimd na brandalarm Ronny De Coster

16 oktober 2019

21u19 22 Oudenaarde Politie en brandweer hebben vanavond aan Remparden in Oudenaarde de bewoners van een appartementsgebouw geëvacueerd na een brandmelding.

De alarminstallatie van het woonblok ging rond kwart voor acht in werking. “Er was melding van brand en bewoners gaven ook aan, dat ze een rook waarnamen”, vertelt brandweerofficier Geert Blancke.

De brandweer zette meteen de grote middelen in en liet alle bewoners naar buiten brengen. Terwijl manschappen binnen op zoek gingen naar een vuurhaard, werd het gebouw aan de buitenkant vanuit een ladderwagen geïnspecteerd.

Uiteindelijk is geen brand gevonden. “Het is mogelijk dat de alarminstallatie door rook uit een keuken is afgegaan”, gelooft Blancke.