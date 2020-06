App leidt je naar en geeft uitleg bij de mooiste plekjes van Oudenaarde Ronny De Coster

05 juni 2020

10u38 18 Oudenaarde In Oudenaarde kan iedereen vanaf nu de stad al lopend of wandelend ontdekken en een woordje uitleg krijgen bij de toeristische bezienswaardigheden. De stad werkt daarvoor met de app ‘Runnin’ City’. “De app is ideaal voor toeristen én inwoners: je kan de stad ontdekken op een andere manier. Drie routes brengen je langs de mooiste plekjes van de stad”, zeggen burgemeester Marnic De Meulemeester en schepen van sport en recreatie Peter Simoens.

De gratis app Runnin’ City combineert sporten met sightseeing. “We kiezen voor deze app, omdat die al bij heel wat lopers gekend is. De app biedt routes aan in meer dan 200 steden over de hele wereld. Je kan de app heel eenvoudig gebruiken: je downloadt hem, geeft je locatie in en kiest een route. Een stem leidt je naar het dichtstbijzijnde punt op die route en je kan vertrekken. Telkens je een bezienswaardigheid passeert, krijg je er info over. We hebben drie verschillende routes ontwikkeld die je al lopend of wandelend kan volgen”, zegt schepen van sport en recreatie Peter Simoens (Open Vld).

Drie themaroutes

“Dankzij de app hoort de loper of wandelaar tijdens het sporten leuke weetjes over onze toeristische highlights”, pikt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) in. “Een route van 5 kilometer gaat door het historische centrum met onder andere het stadhuis, de Sint-Walburgakerk, het begijnhof, de Onze-Lieve-Vrouwekerk Pamele en het Huis de Lalaing. De tocht van 11 kilometer start in het Liedtspark en brengt je langs heel wat mooie natuurplekjes zoals ’t Spei en de Donkvijver. En dan is er nog de 16 kilometer lange route van het park Liedts naar Volkegembos en Bos ’t Ename”, licht de burgemeesters toe.

Sporten of gewoon stad ontdekken

Deze app is niet alleen bedoeld voor sportieve toeristen die de stad willen leren kennen terwijl ze sporten, maar ook voor inwoners die Oudenaarde op een andere manier willen ontdekken. De app is gratis te downloaden via de Apple App Store of de Google Play Store.