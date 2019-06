ANPR-camera op de Markt in Oudenaarde is operationeel: met auto plein oversteken = 58 euro boete Ronny De Coster

15u28 6 Oudenaarde Het heeft flink wat voeten in de aardeg gehad, maar sinds vandaag werkt de ANPR-camera die op de Markt in Oudenaarde voertuigen betrapt wanneer ze de verboden oversteek maken. Overtreders krijgen een boete van 58 euro.

Al bij de opmaak van de plannen voor de heraanleg van de Oudenaardse Markt was het de bedoeling om het doorgaand verkeer zo veel als mogelijk uit de binnenstad te houden. Zo wou het stadsbestuur de aantrekkelijkheid van het centrum nog vergroten, zowel voor bezoekers als bewoners.

Ter hoogte van de zuidzijde van de Markt werd daarom een zogenaamde vervoersfilter ingevoerd. Daardoor mogen alleen de hulpdiensten, (brom)fietsers, Lijnbussen, de shuttlebus en bepaalde leveranciers en aannemers nog via deze vervoersfilter aan de zuidkant van de Markt rijden. Het overige verkeer moet omrijden.

58 euro boete

“De controle wie wel of niet door mag, gebeurt door een zogenaamde ANPR-camera, die nummerplaten kan registreren. De opstart van dit systeem had wat te kampen met kinderziektes maar staat nu volledig op punt. Wie dus niet over een vergunning beschikt en toch doorrijdt, mag een boete van 58 euro in de bus verwachten”, waarschuwt schepen Peter Simoens (Open Vld), bevoegd voor Mobiliteit.

Het volledige reglement en het online aanvraagformulier om een vergunning te bekomen, zijn terug te vinden op de website van de stad Oudenaarde.