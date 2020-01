Anna Ghukasyan (31) uit Oudenaarde naar finale Top Model International in Lido van Parijs: “Het is allemaal begonnen als een grap” Ronny De Coster

09 januari 2020

17u18 0 Oudenaarde Samen met vijftien andere finalistes staat Anna Ghukasyan (31) binnenkort op het podium van het Parijse variététheater Lido. De Oudenaardse docente verpleegkunde en moeder van twee kleuters haalde de finale van de personalitywedstrijd Top Model International. “Tot mijn verbazing, want ik had me eigenlijk ingeschreven voor de grap” bekent ze.

Anna Ghukasyan is van Armeense afkomst, maar woont al sinds haar 14de in België. “Ik deed mijn middelbare school in het Atheneum en in de verpleegstersschool Sint-Vincentius in Oudenaarde. Daarna heb ik in Gent mijn bachelor behaald en een lerarenopleiding gevolgd”, vertelt Anna. Ze is aan het werk als docente heelkunde in de HBO5-opleiding van Benedictuspoort op de campus Maria Middelares in Gent.

Modellenwerk

Glitter en glamour zijn de moeder van twee kleuters niet helemaal vreemd: Anna doet wel eens modellenwerk en fotoshoots. “Maar dat is uit pure liefhebberij, voor folders van bevriende winkeliers. Professioneel ben ik hier niet mee bezig. Aan een miss- of andere personalityverkiezing heb ik ook nog nooit deelgenomen. Het was eigenlijk meer als een grap bedoeld, toen ik me vorig jaar inschreef voor de verkiezing van Top Model International”, bekent ze.

Door de halve finales

Maar intussen is het niet meer om te lachen: Anna liet een paar honderd andere kandidates achter zich en is samen met nog vijftien dames door de halve finales geraakt. “En wij mogen nu dus naar de finale, die plaatsvindt in het Parijse variététheater Lido. Ik kan het nog altijd niet goed geloven”, bedenkt de moeder van twee kleuters.

Sms’en voor publieksprijs

“Nu het toch serieus is, kijk ik hier wel naar uit en bereid ik me ook goed voor”, gaat Anna verder. “Het spreekt me toch wel aan, dat wereldje van mode en glamour. Ik hoop en denk dat het me in contact brengt met leuke en interessante mensen.” Aan de wedstrijd is ook een publieksprijs verbonden. Wie Anna daarvoor wil steunen, kan op haar stemmen door TMI161 te sms’en naar het nummer 6659.

Anna is de twee streekgenote die het in de wedstrijd schopt tot de finale: vorig jaar stond ook al de Brakelse Rayna Denooze (16) op hetzelfde podium in de Lido in Parijs.