Anita’s Place in Oudenaarde wordt afhaalrestaurant Ronny De Coster

13 maart 2020

15u58 5 Oudenaarde Anita List, die aan de Broodstraat de tearoom Anita’s Place uitbaat, staat al met een touw klaar om de verbruikszaal van haar zaak af te sluiten. Ontbijten, pannenkoeken en snacks gaan hier voortaan in een meeneemdoos. “Het is afwachten of het aanslaat”, zegt Anita wat onzeker.

Anita’s Place aan de Broodstraat in Oudenaarde is tegelijk een pralinewinkel, koffiehuis én een plek waar je een snack kan eten. “Ik ben nog maar dik twee jaar bezig. Drie weken sluiten, dat hakt er zwaar in. Niks doen is geen optie: met de vergoeding die de overheid voorziet, kan ik niet eens de huur van dit pand betalen. We moeten dus wel een manier vinden om verder te kunnen werken”, bedenkt ze. Ze kiest voor de oplossing die wel meer horeca-uitbaters bedenken. “We gaan onze verbruikszaal sluiten”, vertelt Anita met het touw dat daarvoor moet dienen al in de handen. “Klanten kunnen gerechten alleen nog afhalen. Ik ga ontbijtmanden maken, pannenkoeken bakken, koffie zetten en ook de lichte snacks die ik anders in mijn restaurant serveer, stop ik voortaan in meeneemdozen”, voorziet Anita.