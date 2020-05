Andy trekt met 1.000 mondmaskers naar Heilig Hart en Heuvelheem: “Ik wou iets doen voor de zwaarst getroffen instellingen in de streek” Ronny De Coster

18 mei 2020

16u02 0 Oudenaarde “Ik wou ook iets bijdragen”, dacht Andy Vandekerckhove en hij trok vandaag naar het Woonzorgcentrum Heilig Hart in Oudenaarde en dagcentrum Heuvelheem in Wannegem-Lede om ze elk 500 mondmaskers te schenken. Voor Heuvelheem had Andy ook 20 liter desinfecterende alcohol en 20 gelaatsmaskers voor de verzorgenden en buschauffeurs mee.

“Heilig Hart en Heuvelheem zijn de twee zwaarst getroffen zorgcentra in de Vlaamse Ardennen. Nu de coronamaatregelen versoepelen en bezoek weer wordt toegelaten, wou ik mijn steentje bijdragen om dat bezoek veilig te laten verlopen”, zegt Andy Vandekerckhove. “Het is ook mijn manier om de mensen in de zorgsector te danken en te steunen. Ik heb verschillende vrienden die er werken en ik weet hoe hard het is voor hen nog altijd is. Het is dankzij het Hakron in Roosdaal dat ik de mondmaskers kan schenken. X-TEN in Kuurne zorgde voor de alcohol en gelaatsmaskers”, vertelt Andy.