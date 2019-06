Amper twintig en voorlopig rijbewijs, maar wel al zware voet: bestuurder rijdt 98 in zone dertig Lieke D'hondt

15u34 0 Oudenaarde De Stationsstraat in Oudenaarde is normaal een zone dertig, maar een twintigjarige Ronsenaar vindt dat kennelijk niet belangrijk. Hij reed 98 kilometer per uur omdat hij naar eigen zeggen te laat was. Een dag later werd hij nog eens geflitst: toen reed hij zestig kilometer per uur in de Hoogstraat, waar hij ook maar dertig mocht.

De overtredingen van de jonge Ronsenaar zijn niet min, zeker niet nu blijkt dat hij op het moment van de feiten met een voorlopig rijbewijs reed. De politierechter wijst de jongeman op de gevaren van zijn rijgedrag. “Er waren verschillende zebrapaden en scholen in de buurt, dus zo’n rijgedrag kan absoluut niet door de beugel. Ik hoop dan ook dat het hierbij blijft. Het was pure stoerdoenerij. Ik zie zelfs dat uw fanclub meegekomen is naar de rechtbank.” De politierechter legt de twintiger een boete van 800 euro en een rijverbod van drie maanden op. Hij moet ook slagen in een theoretisch en praktisch rijexamen en een psychologisch en geneeskundig onderzoek als hij opnieuw met de auto wil rijden. De jongeman verliet de rechtszaal met de glimlach.