Allicht voor het eerst sinds eeuwen geen Amelberga-ommegang in Mater: “Met nieuwe kermisvlag tonen dat we traditie blijven koesteren” Redactie

16 juni 2020

18u18 3 MATER De Oudenaardse deelgemeente Mater heeft binnenkort haar eigen kermisvlag. Daarvoor zorgt de vzw Kerel. “Het is intussen zo goed als zeker dat Amelberga-paardenommegang dit jaar niet zal doorgaan, maar we moeten toch iéts doen om te tonen dat we de traditie blijven koesteren”, bedenken initiatiefnemers Maarten Galland en Stijn Vandenbroucke.

10 juli, dat is in Mater een jaarlijkse hoogdag. Ruiters uit heel de Vlaamse Ardennen trekken die dag met hun paarden naar de Oudenaardse deelgemeente waar ze de heilige Amerlberga vereren. De coronacrisis gooit dit jaar roet in het eten.“Het is zo goed als zeker, dat de ommegang niet zal kunnen doorgaan”, beseffen Maarten Galland en Stijn Vandenbroucke, die beiden in het Materse verenigingsleven actief zijn.

Al meer dan 200 besteld

Los van de coronacrisis hadden we sowieso al het plan opgevat om voor ons dorp eens een echte kermisvlag te maken. Tal van andere Oudenaardse deelgemeenten hebben al zo’n vlag en ik vind het formidabel als je die allemaal ziet wapperen op het moment dat er kermis is. Dus vonden we: wij moeten dat in Mater ook hebben”, vertelt Maarten. Intussen zijn de vlaggen in productie. “Begin juli kunnen we beginnen met de levering. De respons is groot: er zijn er al meer dan 200 besteld. Het is de bedoeling dat we op de dag van de ommegang allemaal onze kermisvlag uithangen. Anders is er die dag gewoon niets. Belangrijk is toch, dat we in Mater tonen dat we de traditie van Sint-Amelberga blijven koesteren. De opbrengst zal onder meer gebruikt worden om de Confrérie, de schutters, ‘Trommel & Fijfelaar’ en de hele organisatie van Sint-Amelberga te ondersteunen”, besluit Maarten.