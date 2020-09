Alles loopt op wieltjes op de Strapdag van KBO Eine Ronny De Coster

18 september 2020

14u55 0 Oudenaarde Fietsen, steps, skateboards, in-lineskates, rolschaatsen: alles wat wel wieltjes, maar geen motor heeft, is vandaag het ideale vervoermiddel voor de leerlingen van de KBO-school in Eine.

De school neemt deel aan de zogenaamde Strapdag, waarbij leerlingen en hun ouders worden aangemoedigd om de auto thuis te laten en te voet of met niet-gemotoriseerde wieltjes naar school te gaan. “Onze oproep is massaal opgevolgd”, zegt schooldirecteur Thomas Van Den Berghe. Op school organiseren we de hele dag allerlei leuke activiteiten waaronder het afleggen van een behendigheidsparcours”, vertelt de directeur;