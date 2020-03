Alle voorstellingen van langspeelfilm Adam & Eva uitgesteld: “Maar dat is geen afstel” Ronny De Coster

23 maart 2020

16u44 0 Oudenaarde Inwoners van Oudenaarde, Brakel en Kruisem zullen nog even geduld moeten hebben om naar ‘Adam en Eva’ te gaan kijken. Alle nog geplande voorstellingen van de langspeelfilm over de Vlaamse Ardennen zijn opgeschort. “Maar uitstel is geen afstel”, verzekeren de filmmakers.

‘Adam & Eva’ gaat over de neerslachtige professor Adam (Bob De Moor) wiens levenslust wordt aangewakkerd wanneer hij verliefd wordt op de lokale schoonheid Eva (Peggy Schepens) en wanneer er een mooie vriendschap ontstaat met de zieke Michel, een kasteelheer (Marijn Devalck). Vriendschap, liefde, humor en drama staan centraal in ‘Adam & Eva’ . Sinds de première op 20 februari was de nieuwe langspeelfim van filmmaker Nicolaas Rahoens al te zien in verschillende gemeenten. Oudenaarde, Brakel en Zingem zouden de komende weken aan de beurt komen, maar de coronacrisis gooit die planning helemaal overhoop. Alle voorstellingen zijn opgeschort. De filmmakers stellen alle vertoningen voor een nog onbepaalde tijd uit en communiceren later over de nieuwe speeldata. Meer info: www.adamenevadefilm.be.