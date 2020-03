Alle leerlingen van kappersschool Richtpunt Oudenaarde zijn thuisgebleven Ronny De Coster

16u29 0 Oudenaarde De oproep om thuis te blijven, is in de provinciale school Richtpunt campus Oudenaarde door alle leerlingen opgevolgd.

“Natuurlijk willen wij onze verantwoordelijkheid niet ontlopen: wij kunnen zonder probleem voorzien in de nodige opvang. Maar het is beter dat iedereen thuis blijft. Ook op weg naar en van de school zouden de leerlingen opnieuw in contact komen met andere mensen en net dat wordt afgeraden”, bedenkt directeur Geert Billooye.

Niet afspreken met vrienden

“Ik ben blij dat uiteindelijk niemand naar school is gekomen en digitale weg hebben we onze leerlingen gevraagd om geen gebruik te maken van deze lesvrije dagen om met vrienden af te spreken. De feestjes van de voorbije dagen en de uitstapjes naar Nederland moeten ze zeker niet als voorbeeld nemen”, benadrukt Billooye. Intussen heeft hij ook het administratief en onderwijzend personeel naar huis gestuurd. “Zij blijven via digitale weg in contact met de school en de leerlingen. Door leerlingen opdrachten te bezorgen, blijven zij werken aan hun parate kennis. Gelet op de specifieke opleiding binnen de school is het geen evidente klus om via digitale weg te werken. De leerlingen van het tweede jaar hebben alvast oefenhoofden en steunen mee naar huis om daar een praktijkoefeningen te herhalen”, legt Billooye uit.