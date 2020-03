Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde kan toestroom patiënten nog aan, maar zit bijna door voorraad beschermingsmateriaal Ronny De Coster

16 maart 2020

16u12 176 Oudenaarde Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde heeft de gevolgen van de coronacrisis nog behoorlijk onder controle. “Er zijn op dit ogenblik geen problemen qua capaciteit en personeelsbezetting. Alleen de beschikbaarheid van beschermingsmateriaal baart ons almaar meer zorgen”, zegt algemeen directeur Ann De Maere.

Over het aantal patiënten dat de Oudenaardse kliniek verzorgt en of daar effectief ook mensen met het coronavirus bij zijn, wil De Maere niets zeggen. “We respecteren de afspraak dat de communicatie over besmettingen daarover niet door ons, maar door de overheid gebeurt”, zegt ze.

Maar dat het zeer druk is in het ziekenhuis, kan De Maere wel getuigen. “We hebben een volledige afdeling afgesloten, waar we alle patiënten met aandoeningen van de luchtwegen en ‘verdachten’ van coronabesmetting kunnen isoleren in eenpersoonskamers. Op dit ogenblik mag ik zeggen dat we de toestand in Oudenaarde goed onder controle hebben. De capaciteit van bedden is nog in orde en ook de beschikbaarheid van personeel schept op dit moment geen problemen. We komen ook elke ochtend bijeen om de situatie te evalueren en te bekijken waar er bijsturing nodig is”, legt De Maere uit.

Beschermingsmateriaal

Over één zaak maakt ze zich -zoals de meeste ziekenhuizen in ons land- wél zorgen: de voorraad veiligheidsmaskers en ander materiaal dat het verzorgend personeel moet behoeden voor besmetting, raakt op. “We kunnen alleen maar hopen dat daarvoor snel een oplossing komt”, besluit Ann De Maere.