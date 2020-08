Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde is weer helemaal coronavrij Ronny De Coster

31 augustus 2020

16u44 0 Oudenaarde Goed nieuws uit het AZ Oudenaarde: het ziekenhuis is opnieuw coronavrij, zo laat de directie weten.

Tien dagen geleden kwam het nieuws, dat in het AZ Oudenaarde twee nieuwe coronapatiënten waren opgenomen. De kliniek was daarvoor al 48 dagen covidvrij geweest. Dat is intussen weer zo: er verblijven geen geen patiënten meer met bevestigde covid-19-besmetting, zegt de directie. Ze roept wel op om strikt de richtlijnen te volgen: de anderhalve meter afstand respecteren, handen wassen of ontsmetten en in het ziekenhuis moet je altijd een mondmasker dragen.