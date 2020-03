Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde heeft alles onder controle: 5 patiënten met corona opgenomen, 2 hebben kliniek verlaten Ronny De Coster

21 maart 2020

16u53 352 Oudenaarde Het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde verzorgt op dit moment vijf patiënten die met het coronavirus zijn besmet. Twee anderen mochten intussen het ziekenhuis al verlaten. In Oudenaarde hebben hulpdiensten de situatie goed onder controle dankzij de installatie van een triagecentrum. “Daar zijn al 54 patiënten onderzocht”, zo laat de veiligheidscel Vlaamse Ardennen weten.

De intergemeentelijke veiligheidscel van de politiezone Vlaamse Ardennen (Oudenaarde, Kruisem, Wortegem-Petegem, Kluisbergen) had een overleg met de directie van het AZ Oudenaarde en het pre-triagecentrum over de huidige situatie.

Door het opzetten van een pre-triagepost is de situatie in het ziekenhuis onder controle. Hierdoor blijft de eerste fase van het intern coronaplan nog altijd van kracht. Huisartsen doen telefonische consultatie waarna ze patiënten al dan niet doorverwijzen naar de pre-triagepost in Oudenaarde. In de triage zijn al 54 patiënten onderzocht. Na consultatie in de pre-triagepost wordt de patiënt ofwel doorgestuurd naar het AZ Oudenaarde voor verder onderzoek of na behandeling terug naar huis gestuurd.

7 patiënten met coronavirus

“Van alle patiënten die ondertussen in het ziekenhuis onderzocht werden, bleken er 7 positief te zijn. Twee van hen zijn al uit het ziekenhuis ontslagen. Dit is vergelijkbaar met de cijfers van de andere ziekenhuizen”, zegt de Oudenaarde burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). “Het aantal ‘vermoedelijke besmettingen’ stijgt wel gestaag in het ziekenhuis. Het is helemaal niet te voorspellen hoe de epidemie zal evolueren. Er zijn in afwachting al maatregelen genomen. Zo zijn alle niet-dringende behandelingen uitgesteld waardoor een volledige verdieping kon vrijgemaakt worden als Covid-19-zone. Alle andere dringende zorg blijft ondertussen ook gegarandeerd”, aldus de burgemeester.