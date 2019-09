Alexander De Croo en zoon Tobias oogsten maïs op druk bijgewoonde Werktuigendagen Ronny De Coster

22 september 2019

13u23 4 Oudenaarde Een paar tienduizend geïnteresseerden vonden zaterdag al de weg naar de Heurnse kouters, waar de tweejaarlijkse Werktuigendagen plaatsvinden. Onder hen ook vice-premier Alexander De Croo (Open Vld) en zoon Tobias, die even achter het stuur van een maïsoogstmachine mochten plaatsnemen.

“Ik weet nog niet of ik later landbouwer word, maar die machine is wel indrukwekkend”, reageert De Croo junior. “Hij gaat geregeld met me mee naar activiteiten, maar we kiezen er dan wel de plezante dingen uit”, zegt vader Alexander. “Ik ben zelf ook wel onder de indruk van de knowhow en de spitstechnologie die hier wordt getoond”, aldus de de minister.

Meer volk

Eigenlijk was ook zijn Vlaamse collega van Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) op de Werktuigendagen verwacht. Militanten van het Algemeen Boeren Syndicaat hadden met dat vooruitzicht zelfs een actie gepland om te protesteren tegen het Mestactieplan 6. Politie was talrijk aanwezig, maar moest niet ingrijpen: de minister had (omwille van regeringsonderhandelingen) zijn bezoek afgezegd en dus bleven ook de actievoerders weg.

“We kunnen nu al zeggen dat de Werktuigendagen een succes zijn”, evalueerde eventmanager Gunther De Mey zondagochtend al voorzichtig. “We kennen nog geen bezoekersaantallen, omdat de telling van de kaarten nog niet is gebeurd, maar op basis van de inkomsten qua eten en drank vermoeden we dat er meer volk was dan twee jaar geleden”, zegt De Mey.

De Werktuigendagen zijn nog tot 18 uur te bezoeken.