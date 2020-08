Alarmdrempel overschreden in 9 van de 12 gemeenten in Vlaamse Ardennen Lieke D'hondt

05 augustus 2020

14u24 18 Vlaamse Ardennen De coronacijfers in de Vlaamse Ardennen stijgen nu al in negen van de twaalf gemeenten boven de alarmdrempel. Dat wil zeggen dat er de afgelopen week omgerekend naar 100.000 inwoners minstens 20 besmettingen zijn vastgesteld. Enkel in Oudenaarde, Maarkedal en Kruisem is dat niet het geval.

Het hoogste aantal besmettingen is in Brakel vastgesteld. Daar zijn volgens de cijfers van Coronafacts de afgelopen week 29 inwoners besmet geraakt met het virus. De risicofactor bedraagt er 196, wat Brakel in de top vijf brengt van de Belgische gemeenten met de meeste coronabesmettingen.

Ook in Ronse, Zottegem, Kluisbergen, Wortegem-Petegem, Horebeke, Lierde, Zwalm en Gavere is de alarmdrempel overschreden. De cijfers moeten in kleinere gemeenten wel met enige nuance gelezen worden. Een beperkt aantal besmettingen kan daar meteen een grote stijging in de risicofactor veroorzaken. Dat is onder meer het geval in Horebeke, waar de afgelopen week slechts één besmetting is vastgesteld. In Kruisem, Oudenaarde en Maarkedal zijn de cijfers momenteel het gunstigst. Daar bedraagt de risicofactor respectievelijk 0, 3 en 16.

Meer over Ardennen

Brakel

Brakel

Gavere

Horebeke

Kluisbergen

Kruisem

Kruisem