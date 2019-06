Al zeker 6 Oudenaardse scholen nemen deel aan Rode Neuzen Dag Ronny De Coster

21 juni 2019

13u54 0 Oudenaarde Zes Oudenaardse scholen hebben zich al aangemeld voor Rode Neuzen, de goeddoelactie die VTM, Qmusic en Belfius eind november organiseren. In heel Vlaanderen hebben al meer dan duizend scholen zich geëngageerd om zich voor de benefiet in te zetten.

De vierde editie van de Rode Neuzen Dag vindt plaats op 29 november. Waar de vorige jaren de focus lag op het mentaal welzijn van jongeren, verruimt de goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius dit jaar naar het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren in Vlaanderen. Uit nieuw iVOX-onderzoek bij duizend jongeren in Vlaanderen blijkt immers dat de helft van de jongeren het gevoel heeft dat ze te veel onder druk staan om het goed te doen op school.

De partners hopen dat zoveel mogelijk scholen deelnemen aan de actie. In Brakel heeft voorlopig nog geen enkele school zich aangemeld.

6 in Oudenaarde

In Oudenaarde hebben al zes scholen zich aangemeld. Het GO! Atheneum komt met een initiatief in de vestiging Fortstraat én in die aan de Bergstraat. Ook de Broebelschool in Bevere doet mee, net als het Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius aan de Hoogstraat, Bernardusscholen Oudenaarde aan de Hoogstraat en Bernardusdriesprong, school voor bijzonder secundair onderwijs aan de Vlaanderenstraat kondigen aan dat ze aan de Rode Neuzen Dag.

Niels Destadsbader zingt op speelplaats

Scholen kunnen zich als een Rode Neuzen School aanmelden op https://www.rodeneuzendag.be/meld-je-school-aan.

Doen ze dat nog vòòr de zomervakantie, dan maken ze kans op de speelplaatsconcert van Niels Destadsbader.