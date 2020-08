Al een uur voor de opening van Brantano in Eine stonden kopers aan te schuiven Ronny De Coster

11u08 4 Oudenaarde De uitverkoop bij schoenenketen Brantano, in het kader van het faillissement van moederbedrijf FNG heeft ook een pak volk naar de vestiging in Eine gelokt.

Schoenen kopen aan een kwart van de normale prijs, dat wilden velen ook wel doen in de winkel van Brantano in Eine. Al een uur voor de winkel in het koopcenter langs de N60 de deuren opende stonden kopers in een lange rij.