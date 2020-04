Al acht patiënten overleden aan coronavirus in Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde sinds uitbraak Ronny De Coster

03 april 2020

16u30 3 Oudenaarde In het Algemeen Ziekenhuis zijn sinds de uitbraak van de coronacrisis acht patïënten aan het virus overleden. De kliniek behandelt vandaag negentien patiënten. “De situatie is nog steeds onder controle, maar het aantal coronapatiënten begint op te lopen. De naleving van de maatregelen is meer dan ooit belangrijk, zeker met het zonnig weekend in het vooruitzicht”, zegt de intergemeentelijke veiligheidscel.

Twee van de coronapatiënten die verblijven in het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde, worden verzorgd op de dienst Intensieve Zorgen. Eén patiënt werd getransfereerd naar het UZ Gent. Zeven mensen zijn aan de beterhand en mochten het ziekenhuis al verlaten. De situatie in de politiezone Vlaamse Ardennen is vergelijkbaar met andere regio’s. In het AZ Oudenaarde is de situatie nog steeds onder controle, maar stijgt het aantal coronapatiënten. Er zijn in totaal acht patiënten overleden. “We hebben momenteel twee Covid-19-afdelingen. Er is nog steeds voldoende capaciteit in het ziekenhuis en de reguliere werking van het ziekenhuis is uiteraard gegarandeerd”, klinkt het bij het AZ Oudenaarde.

Al 369 patiënten onderzocht in pre-triagepost

Door de installatie van de pre-triagepost is de situatie in het ziekenhuis nog steeds goed beheersbaar. De pre-triagepost onderzoekt elke dag gemiddeld 25 tot 30 patiënten die door hun huisarts worden doorverwezen voor een coronaconsultatie. Sinds de start van de crisis werden er 369 patiënten onderzocht.

Blijf (nog steeds) in je kot

De situatie in de regio is nog steeds onder controle, maar de intergemeentelijke veiligheidscel van de politiezone Vlaamse Ardennen rekent ook op de mentaliteit van de bevolking. “Het wordt mooi weer dit weekend en zondag had normaal gezien de Ronde van Vlaanderen moeten plaatsvinden. We willen iedereen oproepen om zich nog steeds aan alle maatregelen te houden. Het is niet leuk, maar als de maatregelen niet nageleefd worden zal het aantal besmettingen nog hoger oplopen”, benadrukt de intergemeentelijke veiligheidscel.

De politiediensten controleren actief op de correcte naleving van de coronamaatregelen. Sinds de start van de crisis werden 69 pv’s opgemaakt voor samenscholingen of niet-essentiële verplaatsingen. Ook dit weekend worden heel wat controles gepland.