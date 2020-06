Afstudeerhoedjes in de lucht op proclamatie KBO-school Sint-Walburga Oudenaarde Ronny De Coster

29 juni 2020

21u42 8 Oudenaarde De zesdejaars van de KBO-school Sint-Walburga Oudenaarde hebben een “speciale” proclamatie achter de rug.

De kinderen dansten, zongen een zelfgeschreven lied op de tonen van “Allemaal” en gooiden met alle plezier hun afstudeerhoedje in de lucht. “Het moest uiteraard een beetje anders dan anders. De ouders zaten ver uit elkaar, we vierden buiten en op het einde gaven we elk gezin een goodiebag mee naar huis om daar te toosten op het afstuderen van hun zoon/dochter”, vertelt juf Ellemieke de Vleeschauwer.