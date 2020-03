Afgelast schlagerfestival van Harmonie Sint-Cecilia verhuist naar het najaar Ronny De Coster

15 maart 2020

17u29 6 Oudenaarde Toch een béétje opluchting bij de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in Eine, die zaterdag als gevolg van de coronacrisis haar schlagerfestival moest afgelasten: het feest zal uiteindelijk toch kunnen doorgaan eind oktober.

“Het is een heel puzzelwerk geweest om de agenda’s naast elkaar te leggen. Maar dankzij de goodwill van het management van de Salons Mantovani en van de verschillende artiesten zijn wij er uiteindelijk toch in geslaagd om een nieuwe datum te prikken én ons volledige programma te brengen op zaterdag 31 oktober”, laat Eddy Van Beneden weten. Wie al kaarten had voor afgelopen zaterdag, kan die op de nieuwe datum gebruiken. Bijkomende boekingen kunnen vanaf nu gebeuren via de vernieuwde website www.schlagerfestival-eine.be.