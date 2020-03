AED-toestel van Bernardusdriesprong Oudenaarde hangt buiten de school: “Zo is het ook ter beschikking van de buurt” Ronny De Coster

06 maart 2020

17u16 0 Oudenaarde Aan de gevel van Bernardusdriesprong aan de Vlaanderenstraat in Oudenaarde is een AED-toestel geplaatst. “Het toestel staat bewust buiten de school, omdat ze ze ook ter beschikking is van de buurt”, zegt Frank Pieter, directeur van de school.

Bernardusdriesprong is een school voor buitengewoon onderwijs. De plaatsing van de hartstarter is een initiatief van de vzw HeartSaver. “Onze vereniging focust honderd procent op de problematiek van plotse hartstilstand buiten het ziekenhuis”, zegt dagelijks bestuurder Luc Ketele. “Via fondsenwerving die onze vzw organiseert bij lokale ondernemers, organisaties en serviceclubs, financieren wij de plaatsing van een hartstarter (AED). Er zijn in ons land nog veel te weinig dergelijke toestellen, terwijl jaarlijks tien- tot elfduizend mensen een hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis. Momenteel overleeft slechts 8 à 10 procent. Sinds de opstart van onze vzw hebben we al ongeveer honderd scholen en hun omgeving meer hartveilig gemaakt”, vertelt Luc Ketele.