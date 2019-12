Advocaat vraagt vrijlating “man met witte pruik”: “Hij is geen kinderontvoerder, maar heeft hulp nodig” Ronny De Coster

06 december 2019

11u07 0 Oudenaarde De “man met witte pruik”, die de voorbije weken flink wat opschudding heeft veroorzaakt in Ronse, hoort volgens zijn raadsman Christophe Saveyn niet thuis in de gevangenis, maar heeft hulp nodig. Die advocaat heeft deze voormiddag aan de raadkamer gevraagd de verdachte onder voorwaarden vrij te laten. “Want het was ook nooit zijn bedoeling om kinderen te ontvoeren”, zegt Saveyn. De raadkamer beslist later op de dag.

“Dat de feiten in Ronse flink wat opschudding hebben veroorzaakt, is volkomen begrijpelijk. Maar de zaken zijn niet wat ze lijken: mijn cliënt is geen crimineel die kinderen wou ontvoeren. Was hij dat wel, dan was hij bijvoorbeeld toch niet terug met die pruik voor zijn eigen deur op straat gekomen, terwijl heel Ronse op basis van het opsporingsbericht naar hem zocht. We hebben hier te maken met iemand met een verstandelijke beperking. Deze man kwam nog nooit met het gerecht in aanmerking, leidt ondanks zijn beperking een normaal leven, gaat werken, betaalt zijn rekeningen en belastingen. Maar hij heeft hulp nodig. Daarom heb ik aan de raadkamer gevraagd om hem niet naar de gevangenis te sturen. Daar hoort hij niet thuis”, zegt de Oudenaardse advocaat Christophe Saveyn.

Nog geen beschikking

De advocaat wil dat de raadkamer de Ronsenaar vrij laat onder voorwaarden en dat de man de nodige begeleiding krijgt. De beschikking van de raadkamer komt pas in de namiddag.