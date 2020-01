Actiegroep Melden zet strijd voor veiliger doortocht N8 door: “Met zebrapad alleen zijn wij niet gesust” Ronny De Coster

18 januari 2020

12u40 0 Oudenaarde Het nieuws dat Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen bij de heraanleg van de doortocht door Melden het zebrapad aan de Meldenstraat dan toch niet schrapt, maakt geen grote indruk op de Actiegroep Melden. “Wij hadden ook een snelheidsbeperking gevraagd”, merkt aanvoerder Benoite Dorné op. Hij kondigt aan, dat het actiecomité verder acties zal voeren.

Dat het zebrapad blijft, vinden ze in Melden uiteraard een goede zaak, maar de Actiegroep Melden wou wel méér. “Wij zijn eigenlijk teleurgesteld. In de eerste plaats omdat we via de pers hebben moeten vernemen wat de stad en Wegen en Oost-Vlaanderen hebben beslist”, steekt Benoit Dorné van de Actiegroep Melden van wal.

“We zijn ook helemaal niet echt blij met het behoud van de snelheidslimiet van 70 kilometer per uur. Die beslissing slaat nergens op. De bussen van De Lijn halt laten houden op een weg waar 70 kilometer per uur gereden wordt, is echt om problemen vragen. We hadden dan liever een zichtbare oversteekplaats gehad met een vermindering van 70 naar 50 kilometer per uur” herhaalt Dorné de eisen van de bewoners.

Verder actie voeren

“We begrijpen dat de N8 een secundaire weg is van het type 1 en dat het AWV deze weg als verbindingsfunctie ziet waarbij de verkeersdoorstroming primeert op het lokale bestemmingsverkeer.

Maar omdat deze weg door een dorpscentrum loopt, is hier een uitzondering van toepassing, die Wegen en Verkeer zelf in een dienstorder van 2016 voorziet. in hun een dienstorder van 2016 van toepassing. Op deze wegen kunnen uitzonderingen gemaakt worden voor allerhande redenen. Eén van die redenen is de de bebouwingsdichtheid”, weet Dorné. In een brief aan het stadsbestuur schrijft hij dat de Actiegroep Melden zich niet neerlegt bij wat de stad volgens hem bij Wegen en Verkeer maar uit de brand heeft kunnen slepen. “Wij zijn niet van plan om bij de pakken te blijven zitten en hopen echt dat u hetzelfde zal doen”, besluit Dorné.